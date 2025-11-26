Haberler

Isparta'da Kaçak Tütün Ürünlerine Operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, düzenledikleri operasyonda yüzlerce gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve puro dahil yüzlerce ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında kaçak tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 208 paket gümrük kaçağı sigara, 374 paket gümrük kaçağı elektronik kartuş, 131 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 3 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 9 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
