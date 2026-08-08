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Isparta'da Büyük Silah Operasyonu

Isparta'da Büyük Silah Operasyonu
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Isparta’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 165 adet tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 165 adet tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak il merkezinde bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 165 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 2 bin 398 adet silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıs, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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