Isparta'da Kaçak Etil Alkol ve Sahte İçki Operasyonu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 litre etil alkol ve çeşitli sahte içkiler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 litre etil alkol, 2 litre sahte viski ve 1 litre sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa