Isparta'da Kaçak Etil Alkol ve Sahte İçki Operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 litre etil alkol, 2 litre sahte viski ve 1 litre sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

