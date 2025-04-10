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Isparta'da Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Hakkında Kesinleşmiş Ceza Bulunan Şahıs Yakalandı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, hakkında 7 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan 2025 tarihinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, R.Y. isimli şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan toplam 7 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan R.Y., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne teslim edildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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