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Isparta'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Isparta'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pazaraşağı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Lokman Başaran Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil K. (43) idaresindeki 32 AED 795 plakalı hafif ticari araç ile Asuman M. (62) hakimiyetindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Asuman M. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asuman M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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