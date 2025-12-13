Isparta'da kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta bulunan 18 yaşındaki sürücü ile yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Orta Mahalle'de Emniyet Müdürlüğü ilerisinde mezarlık yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail T. (18) idaresindeki 32 SD 851 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İsmail T. ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Enes K. (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA