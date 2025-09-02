Isparta'da Güvenlik Denetimleri: 200 Şahıs ve 117 Araç Sorgulandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde Dostluk Parkı, Oktay Petrol Üzeri Yeşil Alan, Büyük Park, Ayazmana ve Gökçay mesirelikleri, Çayboyu, Türkoloji Parkı, Ali Kaya Parkı, Böcüzade Parkı ve Halıkent Mini Kent Ormanı'nda denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 200 şahıs ve 117 araç sorgulandı. Kusurlu bulunan 28 araca ise idari işlem uygulandı. - ISPARTA

