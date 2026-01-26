Isparta'da son bir haftada 31 aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 30 binin üzerinde şahsı sorguladı, 17 binden fazla aracı kontrol etti. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 31 kişi yakalanırken, denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18–24 Ocak tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda 30 bin 964 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 31 kişi yakalandı. Ekiplerin trafik ve asayişe yönelik çalışmalarında 17 bin 220 araç kontrol edildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - ISPARTA