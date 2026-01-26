Haberler

Isparta'da son bir haftada 31 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da son bir haftada 31 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada 30 binden fazla kişiyi sorgulayıp, 17 binden fazla aracı kontrol etti. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği denetimlerde 30 binin üzerinde şahsı sorguladı, 17 binden fazla aracı kontrol etti. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 31 kişi yakalanırken, denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18–24 Ocak tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda 30 bin 964 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 31 kişi yakalandı. Ekiplerin trafik ve asayişe yönelik çalışmalarında 17 bin 220 araç kontrol edildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız silah ele geçirilirken, kusurlu bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek