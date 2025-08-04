Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimleri: 36 Bin Şahıs Sorgulandı

Isparta'da Geniş Çaplı Polis Denetimleri: 36 Bin Şahıs Sorgulandı
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Isparta'da polis ekipleri son bir haftada yaptığı denetimlerde 36 binin üzerinde kişiyi sorguladı, 31 aranan şahısı yakaladı ve 2 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Isparta genelinde polis sorumluluk bölgelerinde son bir haftada yapılan denetimlerde 36 binin üzerinde kişi sorgulandı, 31 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 22 binden fazla araç kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz – 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 36 bin 108 şahıs sorgulandı, 31 aranan şahıs yakalandı, 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 22 bin 112 araç kontrol edildi, 2 bin 475 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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