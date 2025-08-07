Isparta'da Genç Kadın Eski Sevgilisi Tarafından Şiddete Maruz Kaldı

Isparta'da yaşayan genç kadın, kendisinden ayrılmaması için eski sevgilisinin ölüm tehditlerine maruz kaldığını ve sokak ortasında kendisini tekmeleyip, boğazına ayakkabısıyla bastırarak öldürmeye çalıştığını iddia etti. Olayın ardından suç duyurusunda bulunduğunu, avukatına 40 bin TL ödeyip kendisine delilleri teslim ettiğini söyleyen kadın "Dosya, 6 ay sonra '6 aylık şikayet süresi aşıldığı' gerekçesiyle takipsizlik alarak mahkeme süreci bile olmadan kapandı" dedi. Genç kadın, hem Baro'ya hem de savcılığa avukatı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Olay, 3 Ocak 2025 Pazartesi günü Isparta'nın Gülpetek Sanayi Sitesi 3311. Sokak'ta bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Isparta'da yaşayan ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden okul ikincisi olarak mezun olan 25 yaşındaki Alara Özdemir, 2023 yılının ekim ayında tanıştığı eski sevgilisi M.E.K. tarafından uzun süre sistematik tehdit, hakaret ve şiddete maruz kaldığını belirterek hayatının kabusa döndüğünü iddia etti.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Özdemir, M.E.K.'nin kendisini yeni kız arkadaşıyla birlikte aradığını, önce kız arkadaşının hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını, ardından ise M.E.K.'nin "Eğer bir an önce dükkana gel, gelmezsen daha kötü olur konuşacağız" şeklinde tehdit ettiğini söyledi. Durumu konuşarak çözebileceğini düşünerek iş yerine gitmek zorunda kaldığını ifade eden Özdemir, "Beni dükkana çağırdı. Gider gitmez tek yumrukla beni yere serdi. Kalbimin üzerine defalarca tekme attı, botlarıyla kafama bastı. Vatandaşlar araya girmeseydi belki de şu an hayatta olmayacaktım" dedi.

Beni öldüremedi, babamı tehdit etti

Şiddet olayının ardından hastanede tedavi gördüğü sırada, emniyet ekiplerinin ifadesini aldığını belirten Özdemir, eski sevgilisine 5 ay uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi. Özdemir, "Bu şahıs olay günü babamı arayıp "Kızını keseceğim, çok kan akacak" dedi. Bunun üzerine babam da şikayetçi oldu. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen dosya saçma sapan nedenler yüzünden kapatıldı. Bu adalet değil, resmen cezasızlık sistemi işledi" ifadelerini kullandı.

"Dosya 'şikayet süresi aşıldı' gerekçesiyle takipsizlik verilerek kapandı"

Alara Özdemir, maruz kaldığı tehdit ve şiddet olayının ardından hastanedeki tedavisinin hemen sonrasında, aynı gün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Bu sürecin ardından dava işlemlerini yürütmesi için Avukat B.Ö.T. ile anlaştı. Avukatın, "40 bin lira ödeme yaparsan bu dosyayı Yargıtay'a kadar götürürüm" demesi üzerine istenen ücreti ödediğini ve elindeki tüm delilleri, tehdit mesajları, adli tıp raporu ve telefon kayıtlarını avukatına teslim ettiğini söyledi. Ancak iddiasına göre avukat, bu delilleri savcılığa sunmadı. Süreç boyunca avukatın kendisinden 100 bin lira daha talep ettiğini, bu parayla uzman mütalaası alabileceğini ve tanıdıkları aracılığıyla süreci hızlandırabileceğini söylediğini ifade eden Özdemir, ek ödeme yapmadığı için dosyanın ilgisiz bırakıldığını öne sürdü. Delillerin yeterli olmadığı ve şikayet süresinin dolmasıyla birlikte dosya, 6 ay sonra 'süre aşıldı' gerekçesiyle takipsizlikle kapandı. Özdemir, bu karardan ancak geç haberdar olduğunu, avukatın kendisini bilgilendirmediğini ve itiraz süresinin kasıtlı olarak geçirildiğini iddia etti. Dosyanın tamamen kendi haline bırakıldığını söyledi. Takipsizlik kararının ardından avukatının kendisini her yerden engellediğini belirten Özdemir, avukatı hakkında savcılığa ve Isparta Barosu'na suç duyurusunda bulundu.

Yakınımda bir erkek belirdiğinde titriyorum

Şiddet olayının ardından psikolojik tedavi görmeye başladığını belirten Özdemir, "Burası Isparta ve çok küçük bir yer. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hala rahat uyuyamıyorum. Sokakta yürürken her an karşıma çıkabilir ve o an ne yapacağını kestiremiyorum. Nasıl saldıracağını tahmin bile edemiyorum. Şu an, babam dışında herkesten korkuyorum" dedi.

"Türkiye'deki savcılar kadınlara daha adil davranmalı"

Adaletin yerini bulmasını isteyen Alara Özdemir, "Kadına karşı şiddet davalarında savcıların daha hassas ve vicdanlı olmasını istiyorum. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Genç bir kadın olarak artık hedefim ve umudum kalmadı. Çünkü artık sadece Allah'a emanet yaşıyorum. Bu durumun bir an önce çözülmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - ISPARTA