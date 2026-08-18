Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Eğirdir-Isparta kara yolunda kontrolden çıkan otomobil refüj bariyerlerine çarptı. Araçta sıkışan 44 yaşındaki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir-Isparta kara yolu üzerinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Gökmen (44) idaresindeki 07 BPR 306 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ayırıcı bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Metin Gökmen otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Gökmen'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Gökmen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı