Isparta'da Emniyet Denetimlerinde 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 4 şüpheli yakalanırken, 2 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından dün ve bugün yapılan denetimlerde 4 şüpheli yakalanırken, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri), dün ve bugün şehir genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Davraz Mahallesi'nde 1 şahsın usulsüz şekilde taşıdığı 1 adet tabanca, Çünür Mahallesi'nde ise bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Bağlar Mahallesi'nde yapılan kontrollerde de 2 şahısta 30 içimlik sentetik kannabinoid ve 1 aparat içerisinde kullanıma hazır metamfetamin maddesi bulundu. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
