Isparta'da Emekli Polis, Ihlamur Toplarken Kayalıklardan Düştü

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Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplamak için kayalıklara çıkan emekli polis Mehmet Erol, dengesini kaybederek düştü. Yaralı olarak kurtarılan Erol, hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplarken kayalıklardan düşen ve ekiplerin saatler süren çabası sonrası yaralı olarak kurtarılan emekli polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Aksu ilçesindeki Zindan Deresi mevkiinde bulunan kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ıhlamur toplamak amacıyla yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan emekli polis memuru Mehmet Erol (76), dengesini kaybederek düşüp 20 metre sürüklendikten sonra yaralı halde kayalık alanda mahsur kaldı. Erol'un yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmada ekipler, Erol'a ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı adam sedyeyle yaya olarak yaklaşık 1 saat süren taşıma çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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