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Isparta'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: Kimlik Kontrolü ve Araç Denetimleri

Isparta'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: Kimlik Kontrolü ve Araç Denetimleri
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Isparta'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 78 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, bin 363 araç denetlendi. 11 araca toplamda 17 bin 244 lira ceza kesildi. Vize ihlali tespit edilen bir yabancı uyruklu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Isparta'da düzenlenen düzensiz göçle mücadele kapsamındaki huzur uygulamasında, 3 bin 78 kişinin kimlik, bin 363 aracın ise denetimi gerçekleştirildi. Kusurlu bulunan 11 araca toplam 11 bin 244 lira ceza uygulanırken, vize ihlali yaptığı tespit edilen bir yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Isparta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. 21 noktada, 30 ekip, 1 mobil göç aracı ve 114 emniyet personelinin katılımıyla düzenlenen denetimlerde, 131'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 78 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Aynı uygulama kapsamında bin 363 araç denetlenirken, kusurlu bulunan 11 araca toplam 17 bin 244 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca, vize ihlali yaptığı tespit edilen bir yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Yetkililer, bu tür uygulamaların kamu güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçle mücadele kapsamında kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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