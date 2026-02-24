Haberler

Isparta'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta'da polis ekiplerince yapılan operasyonda dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
