Isparta'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Isparta'da polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, dolandırıcılık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı