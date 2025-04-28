Isparta'da Denetimlerde 40 Aranan Kişi Yakalandı
Isparta'da yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 40 aranan kişi yakalanırken, 2 bin 800 sürücüye ceza kesildi. 20-27 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 47 bin 577 kişi sorgulandı.
Isparta'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 40 aranan kişi yakalandı, 2 bin 800 sürücüye ceza uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Nisan tarihlerinde kent genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 47 bin 577 şahıs sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 40 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik ekipleri ise 25 bin 975 aracı kontrol etti. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 2 bin 800 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa