Isparta'da Denetimlerde 40 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 40 aranan kişi yakalandı, 2 bin 800 sürücüye ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Nisan tarihlerinde kent genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 47 bin 577 şahıs sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 40 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Trafik ekipleri ise 25 bin 975 aracı kontrol etti. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 2 bin 800 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA