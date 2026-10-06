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Isparta'da cenaze aracı trafik ışıklarında hareket edince tabut yola düştü

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Isparta'da cenaze aracı trafik ışıklarında hareket edince tabut yola düştü
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Isparta-Eğirdir yolunda cenaze nakil aracı trafik ışıklarında hareket edince içindeki tabutlardan biri yola düştü. Sabitleme arızası nedeniyle kaydığı öğrenilen tabut görevlilerce yeniden araca alındı, cenaze yolculuğun ardından yakınlarına teslim edildi.

Isparta'da cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri, aracın trafik ışıklarında durmasının ardından hareket ettiği sırada yola düştü.

Olay, Isparta - Eğirdir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere iki cenaze götüren cenaze aracı, trafik ışıklarında durup hareket ettiği esnada, içinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.

Olayın ardından tabut, görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alındı. Cenaze, yolculuğun devam etmesinin ardından ilgili yakınlarına teslim edildi.

Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kayarak düştüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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