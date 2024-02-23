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Isparta'da Beyaz Eşya Tamircisi Dolandırıcıları Yakalandı

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Isparta'da internet üzerinden kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, bulaşık makinesi tamiri bahanesiyle vatandaşları dolandırmıştı.

Isparta'da internet üzerinden kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'da bozulmuş olan bulaşık makinesinin tamiri için internetten bulduğu telefon numarasını arayan F.T. isimli vatandaş, tamir için gelen şahıslara bulaşık makinesini teslim etti. Şahısların birkaç gün sonra kendisini arayarak makinenin tamir masrafları için 15 bin 800 TL para istediklerini, kendisinin de bu parayı gönderdiğini ancak sonrasında şahıslara ulaşamadığını ve dolandırıldığını anladığını belirten vatandaş emniyete başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.K., E.A. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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