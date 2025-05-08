Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele ve Etik Haber İlkeleri Toplantısı

Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), basın mensuplarıyla "Bağımlılıkla Mücadele Haberlerinde Etik İlkeler" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Isparta Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Bağımlılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), il genelinde görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda "Bağımlılıkla mücadele haberlerinde etik ilkeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar" ele alındı. Toplantının açılışında konuşan yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin sadece kurumlarla değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle anlamlı hale geleceğini vurguladı. Medya mensuplarının doğru ve sorumlu habercilik anlayışıyla yürüttükleri çalışmaların bu süreçte son derece değerli olduğu belirtildi.

Toplantıya katkı sunan sunumuyla Muharrem Zafer Çağlar'a, BAMKOM'dan sorumlu Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'a, kolluk kuvvetlerinin birim müdürlerine, akademisyenlere, öğrencilere ve BAMKOM personeline teşekkür edildi. Toplantının sonunda katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede medyanın rolüne dair görüş alışverişinde bulundu. - ISPARTA