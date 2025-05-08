DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele ve Etik Haber İlkeleri Toplantısı

Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele ve Etik Haber İlkeleri Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), bağımlılıkla mücadele haberlerinde etik ilkelerin ele alındığı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının katıldığı toplantıda, medya tarafından söylenenlerin önemi vurgulandı.

Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), basın mensuplarıyla "Bağımlılıkla Mücadele Haberlerinde Etik İlkeler" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Isparta Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Bağımlılıkla Mücadele ve Koordinasyon Merkezi (BAMKOM), il genelinde görev yapan basın mensuplarını ağırladı. Gerçekleştirilen toplantıda "Bağımlılıkla mücadele haberlerinde etik ilkeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar" ele alındı. Toplantının açılışında konuşan yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin sadece kurumlarla değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle anlamlı hale geleceğini vurguladı. Medya mensuplarının doğru ve sorumlu habercilik anlayışıyla yürüttükleri çalışmaların bu süreçte son derece değerli olduğu belirtildi.

Toplantıya katkı sunan sunumuyla Muharrem Zafer Çağlar'a, BAMKOM'dan sorumlu Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'a, kolluk kuvvetlerinin birim müdürlerine, akademisyenlere, öğrencilere ve BAMKOM personeline teşekkür edildi. Toplantının sonunda katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede medyanın rolüne dair görüş alışverişinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.