Isparta'da Asayiş Uygulaması: 221 Şahıs ve 25 Araç Sorgulandı

Isparta'da Asayiş Uygulaması: 221 Şahıs ve 25 Araç Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması için gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 221 şahıs ve 25 aracı denetledi. Kural ihlali yapan 4 sürücüye ise ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün 4 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 221 şahıs ve 25 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün saat 22.00 ile 23.00 arasında il genelinde 4 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 221 şahıs ve 25 araç sorgulandı. Uygulama sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Duyan tarlaya koştu, çiftçi telefona sarılıp jandarmaya haber verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.