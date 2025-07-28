Isparta'da Asayiş Uygulaması: 221 Şahıs ve 25 Araç Sorgulandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün 4 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 221 şahıs ve 25 araç sorgulandı. Kural ihlali yapan 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz gün saat 22.00 ile 23.00 arasında il genelinde 4 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 221 şahıs ve 25 araç sorgulandı. Uygulama sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA