Haberler

Isparta'da Aranan Suçlu Sahte Kimlikle Yakalandı

Isparta'da Aranan Suçlu Sahte Kimlikle Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da, yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan aranan bir şahıs, sahte kimlik kullanarak yakalanarak cezaevine gönderildi. Toplamda 71 ayrı dosyadan arandığı belirlenen şahsın, 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Isparta'da yağma, dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suçlardan aranan, hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs yakalandı. Silahla yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim suçları, özel hayatın gizliliğini ihlal, kasten yaralama ve şantaj suçlarından toplam 71 ayrı dosyadan arandığı tespit edilen şahsın, ayrıca 5'i kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanma sırasında başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza

PFDK'den Caner Erkin'e dev ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.