Isparta'da Aranan Şahıslar Yakalandı

Isparta'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 11-18 Mart tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan 30 şahıs yakalandı.

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 19 gün hapis cezası ile aranan M.Ş., ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.A.K., cebir tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 17 gün hapis cezası ile aranan C.S., kasten yaralama suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.S., kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.T. isimli şahıslar ekiplerimizin yapmış olduğu titiz ve uzun süren çalışmalar sonrasında yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA