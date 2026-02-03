Haberler

Isparta'da aranan 515 kişi yakalandı

Isparta'da yapılan kapsamlı operasyonlar sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 515 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlar sırasında dolandırıcılık, yağma ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan aranan birçok şahıs gözaltına alındı.

Isparta'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 515 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 01–31 Ocak tarihleri arasında il genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 26 ayrı dolandırıcılık suçundan 44 yıl 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs ile gece vakti yağma, kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, yaralama, vergi usul kanununa muhalefet ve çeşitli ağır suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 145 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilirken, ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 515 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

