Isparta'da Ahşap Evde Yangın: Can Kaybı Yok

Isparta'da Ahşap Evde Yangın: Can Kaybı Yok
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Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla köyünde iki kardeşe ait ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla köyünde 2 kardeşe ait ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk ve Salih Toppeker kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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