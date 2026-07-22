Isparta'da 64 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu operasyonu

Isparta'da jandarma tarafından yapılan operasyonda kağıda emdirilmiş 64 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik Gönen İlçesinde icra edilen operasyonda 5 şüpheli ile birlikte 64 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan (5) şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı