Isparta'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Şarkikaraağaç ilçesi Ulvikale Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, dairenin mutfağının bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA