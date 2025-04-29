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Isparta'da 4 Ayda 1905 Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da 4 Ayda 1905 Firari Hükümlü Yakalandı
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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1 Ocak ile 28 Nisan 2025 tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 1905 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayda yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli sürelerle hapis cezası bulunan bin 905 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak ile 28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda firari hükümlü yakalandı. Yapılan denetim ve operasyonlar sonucu, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 357 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 51 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 38 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam bin 905 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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