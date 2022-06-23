Isparta'da 3'üncü yüzyıla ait Medusa Başı heykeli ele geçirildi Elinde bulundurduğu milattan sonra üçüncü yüzyıl Roma dönemine ait Medusa Başı heykelini satmaya çalışan şüpheli, Isparta'da yakalandı. Elinde bulundurduğu milattan sonra üçüncü yüzyıl Roma dönemine ait Medusa Başı heykelini satmaya çalışan şüpheli, Isparta'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Mersin'de ikamet eden V.Ç. (53) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak maksadıyla Isparta iline getireceği tespit edildi. Gönen ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde; şüphelinin içerisinde bulunduğu araç yakalanırken, araçta yapılan aramada, milattan sonra üçüncü yüzyıl Roma dönemine ait 42x23 santimetre boyutlarında Medusa Başı heykeli ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi esere ise müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın, ülkenin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği bildirildi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Isparta Roma 3. Sayfa Haberler

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