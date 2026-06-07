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Isparta'da 21 yıla yakın hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Isparta'da 21 yıla yakın hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan hakkında 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan hakkında 20 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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