Isparta'da 20 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Isparta'da, hakkında iki farklı suçtan toplam 20 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta'da İki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında iki farklı suçtan toplam 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası bulunan ve aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı