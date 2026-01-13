Isparta'da 15 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı

Isparta'da 3 ayrı kasten yaralama suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı.

Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı ile Yalvaç JASAT ekipleri, "3 ayrı kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs için ortak operasyon düzenledi. Yapılan takip sonucu yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA