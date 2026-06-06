Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyon neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri için gözaltına alınan şahsın, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı