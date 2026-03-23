Kazada hayatını kaybeden nişanlı çift yan yana toprağa verildi

Isparta-Antalya kara yolunda otomobillerin çarpıştığı kazada nişanlı çift Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı. Genç çift, Ağlasun ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanındaki nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile yanıdaki 3 yolcu ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bugün yakınları tarafından cenazeleri Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınan çift, Ağlasun ilçesindeki Kemalettin Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Bala Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
