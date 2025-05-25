Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda Otobüs Kazası: 27 Yaralı

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda Otobüs Kazası: 27 Yaralı
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Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen otobüs kazasında biri ağır, toplam 27 kişi yaralandı. İki otobüsün çarpışmasının ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu'nda iki otobüsün çarpışması sonucu biri ağır, toplam 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.50 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu Gönen ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan A. idaresindeki 06 EIU 487 plakalı Isparta Petrol firmasına ait yolcu otobüsü, kavşaktaki dönüş cebinden yola çıkan Mehmet A. yönetimindeki 16 AUP 766 plakalı Ayhan Işık Turizme ait tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tur otobüsünde bulunan 28 yolcudan 26'sı ile yolcu otobüsünde bulunan 1 kişi ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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