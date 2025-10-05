İspanya ve İtalya'da Filistin'e Destek Gösterileri: 70 Bin Gözaltı ve Çatışmalar

İspanyol polisi, dün Barselona kentinde resmi açıklamalara göre 70 bin kişinin katıldığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinin kınandığı Filistin'e destek protestolarında 8 kişinin gözaltına alındığını ve göstericiler ile polisler arasında çıkan çatışmada 20 polis memurunun yaralandığını açıkladı. İtalyan polisi ise başkent Roma'da resmi açıklamalara göre 250 bin kişini katıldığı gösterilerde 12 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Avrupa'da İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ve bölgede neden olduğu insanlık krizine yönelik eleştiriler ve Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. İspanyol polisi, dün Barselona şehrinde 70 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerine ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, büyük oranda sorunsuz şekilde yürütülen protestolarda 8 kişinin gözaltına alındığını ve göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 20 polis memurunun yaralandığı açıkladı. İspanyol polisi, protestolar sırasında bazı göstericilerin çeşitli dükkanlara zarar verdiğini belirtti. Yetkililer Barselona'daki gösterilere 70 bin kişinin katıldığını belirtirken, organizatörler katılımın 300 bine ulaştığını aktardı. Barselona'nın yanı sıra İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin destekçisi göstericiler sokakları doldurdu. Yetkililer Madrid'deki gösterilere 100 bin kişinin katıldığını açıklarken, organizatörler protestolarda 400 bin kişinin yer aldığını belirtti.

İsrail'in gözaltına aldığı 49 İspanyol'dan 21'i geri dönecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de İspanya basınına yaptığı açıklamada, yardım filosunda İsrail tarafından gözaltına alınan 49 İspanya vatandaşının 21'inin bugün ülkelerine dönmesinin beklendiğini bildirdi.

İtalya'da yüz binlerce kişini katıldığı protestolarda 12 kişi gözaltına alındı

İtalya'da yaklaşık 1 milyon kişinin protestolara katıldığı iddia edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da da, Filistin'deki İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Sumud Filosu'na yönelik müdahaleyi protesto etmek için halk meydanları doldurdu. Yetkililer, geçtiğimiz Cuma günü İtalya'nın en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) organizasyonunda ülkenin tüm büyük şehirlerinde yapılan yürüyüşlerin sonrasında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 250 bin katılımcı olduğunu açıkladı. İtalyan organizatörler ise yaklaşık 1 milyon kişinin sokaklara çıktığını öne sürdü.

Günün erken saatlerinde barışçıl olarak başlayan protestolar ilerleyen saatlerde şiddet olaylarına dönüştü. Polis, yürüyüş sırasında Santa Maria Maggiora Bazilikası yakınlarında yaklaşık 200 kişinin gruptan ayrılarak çevik kuvvet ekipleriyle çatışmaya girdiğini açıkladı. Güvenlik güçleri kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yetkililer daha sonra yaşanan şiddet olaylarında ise bazı protestocuların arabaları ile çöp kutularını ateşe verdiğini ve polis memurlarına torpil ve havai fişek attığını belirtti. Polis, müdahaleler kapsamında 12 kişi gözaltına alındığını, 262 kişinin ise kimlik bilgilerinin alındığı açıkladı. - MADRİD