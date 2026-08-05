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İspanya ve Ekvador'dan 21 Ton Kokain Operasyonu: 44 Gözaltı

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İspanya ve Ekvador'un ortak operasyonunda, Güney Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle gönderilen 21 ton kokain ele geçirildi, 44 kişi gözaltına alındı. Şebekenin Dubai'deki yatırımcılar tarafından finanse edildiği belirtildi.

İspanya polisi, Ekvador makamlarıyla yürütülen ortak operasyonda Güney Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle gönderilen 21 ton kokainin ele geçirildiğini, 44 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

İspanya ve Ekvador makamları tarafından yürütülen ve yıllar süren ortak bir soruşturma kapsamında, büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı ağına yönelik operasyon düzenlendi. İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen ortak operasyonda Güney Amerika'dan Avrupa'ya konteynerlerle gönderilen 21 ton kokainin ele geçirildiği bildirildi.

İspanya Sivil Muhafız tarafından yapılan açıklamada, Dubai'deki yatırımcılar tarafından finanse edilen şebekeye yönelik operasyonda 44 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Gözaltına alınanların 8'i İspanya'da, 36'sı ise Ekvador'da yakalandı. İspanya'da düzenlenen ev baskınlarında 1 milyon euro ele geçirildi" denildi.

Ekvador'daki kaçakçıların, Avrupa'ya gönderilen ticari sevkiyatları uyuşturucu taşımak için kullandığı, özellikle muz sevkiyatlarının arasına uyuşturucu gizlediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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