İspanya La Rioja'da barda zemin ve tavan çöktü, 12 kişi yaralı kurtarıldı

İspanya'nın La Rioja bölgesinde bir barda önce zeminin, ardından da tavanın çökmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İspanya'nın kuzeyindeki La Rioja bölgesinde bir barda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. San Vicente de la Sonsierra kasabasındaki barın önce zemininin, ardından da tavanının çökmesi sonucu 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yerel saatle 05.25'te meydana gelen olaya neyin neden olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı