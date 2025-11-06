Haberler

İspanya, Kuş Gribi Nedeniyle Kümes Hayvanlarını Kapalı Tutma Zorunluluğu Getirdi

İspanya, Kuş Gribi Nedeniyle Kümes Hayvanlarını Kapalı Tutma Zorunluluğu Getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa genelinde artan kuş gribi vakaları nedeniyle İspanya Tarım Bakanlığı, yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını zorunlu kıldı. Birçok Avrupa ülkesi salgınla mücadele için önlemler alıyor.

Avrupa genelinde artan kuş gribi vakalarının İspanya'da da görülmesinin ardından Tarım Bakanlığı, ülkede yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Avrupa, kuş gribi vakalarının artmasıyla alarm durumuna geçti. İspanya, İrlanda, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Polonya ve Fransa'da vakaların görülmesinin ardından bakanlıklar hastalıkla mücadele kapsamında harekete geçti. İspanya Tarım Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, ülkede yeni vakalara rastlanmasının ardından, yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Almanya da alarma geçti

Bu yıl Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden 15'inde salgın görülürken, şimdiye kadar toplam 688 salgın bildirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayı ise 189 olarak aktarıldı. Salgından en çok etkilenen ülke konumunda yer alan Almanya'da Ağustos'tan bu yana 58 salgın tespit edildi. Almanya'nın bazı eyaletlerinde kümes hayvanlarını kapatma emri verildi. Kuzeydoğudaki Brandenburg eyaletinde 31 çiftlikte 500 binden fazla kuş itlaf edildi. AB'nin en büyük kümes hayvanı üreticisi Polonya ise 15 salgın bildirildi, ancak henüz herhangi bir karar alınmadı.

"Durum çok, çok endişe verici"

İrlanda Çiftçiler Birliği Ulusal Kümes Hayvanları Komitesi Başkanı Nigel Sweetnam, 3 yıl aradan sonra ilk salgını dün doğruladı ve tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını emretti. Sweetnam yaptığı açıklamada, "Kuş gribinin seyri tamamen değişti. Durum çok, çok endişe verici" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da 71 bin kümes hayvanı itlaf edildi

Fransa, kümes hayvanları çiftlikleri için ülke genelinde riskin "yüksek" olduğunu duyurarak alarm durumuna geçerken, Hollanda Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz ay bir kümes çiftliğinde salgın tespit ettiklerini ve bunun sonucunda 71 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini ve kuşların kapalı tutulması yönünde bir emir verildiğini aktardı.

"Kuş gribi artık yerel bir tehdit değil, küresel bir sorun haline geliyor"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Beth Bechdol, Brezilya'da düzenlenen küresel çok sektörlü diyalogda, "Kuş gribi artık yerel bir tehdit değil, küresel bir sorun haline geliyor. Hiçbir ülke veya sektör bu tehdidi tek başına çözemeyecek. Başarısızlık seçenek değil. Bilime dayalı, pratik iş birliği, tarım-gıda sistemlerini, geçim kaynaklarını ve halk sağlığını korumak için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.