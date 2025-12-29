İspanya'da seller sonucu bir kişi hayatını kaybetti, en az iki kişi kayboldu

Hafta sonu İspanya'nın güney ve doğu illerinde etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Seller nedeniyle bir kişi öldü, en az iki kişi ise kayboldu.

İspanya'nın güney ve doğusunda sel ve taşkınlar yolları, nehirlere dönüştürdü. Taşan nehir yataklarının otomobil ve motosikletleri sürüklemesi üzerine yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalma uyarısı yaptı. Yağışlardan en fazla etkilenen Costa del Sol bölgesinden paylaşılan çarpıcı görüntülerde yolların sular altında kaldığı, ağaçların devrildiği ve araçların sürüklendiği görüldü. Popüler tatil beldesinde sel sularının endişe verici seviyelere ulaşmasının ardından acil servisler yüzlerce ihbar aldı. Sel sularının bazı noktalarda birkaç metre yüksekliğe ulaştığı ve bölge sakinlerinin binalarda mahsur kaldıkları görüldü.

Geçen yıl Ekim ayında meydana gelen selde 220'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Valencia'da yetkililer, Pazar günü akşam saatlerinde insanların cep telefonlarına evlerinde kalmaları ve yüksek alanlara çıkmaları tavsiye edilen kırmızı alarm uyarıları gönderdi. Sekiz diğer ilde ise vatandaşları ciddi riskler hakkında uyarı içeren ve şartların daha da ağırlaşması ihtimaline karşı hazırlık yapılması tavsiye edilen turuncu alarm ilan edildi.

Malaga kentinde askeri kolluk teşkilatı Sivil Muhafızlar, Pazar günü sel sularına kapılan bir minibüsün sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada minibüste bulunan iki yolcunun ise halen kayıp olduğu belirtildi.

İspanyol basını, Granada'da ise bir nehir yatağını motosiklet ile geçmeye çalışırken sel sularına kapılan bir gencin arandığını duyurdu.

Barcelona kentinde ise Cumartesi günü şiddetli rüzgarın yerinden söktüğü bir aydınlatma direğinin çarpması sonucu bir kadın hastaneye kaldırıldı. - MADRİD