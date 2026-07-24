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İspanya’da orman yangını alarmı: Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi

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İspanya’da yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkisiyle büyüyen orman yangınları, başkent Madrid’in batısında birleşti.

İspanya'da yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkisiyle büyüyen orman yangınları, başkent Madrid'in batısında birleşti. Yerleşim yerlerine doğru hızla ilerleyen yangınlar nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi, 20 bin kişiye ise evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıldı.

İspanya'da orman yangınları ülkenin farklı bölgelerindeki geniş alanlara zarar vermeye devam ederken, en ağır tablo başkent Madrid ve komşu Avila ilinde yaşanıyor. Madrid bölgesinde Villa del Prado ve San Martn de Valdeiglesias yangınları ile komşu Toledo ilindeki Almorox'ta başlayan yangınlar birleşerek tek bir büyük alev cephesine dönüştü. Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Sierra Oeste" adı verilen büyük yangını "Madrid tarihinin en kötü yangını" olarak nitelendirdi.

Madrid bölgesel yönetiminin acil durum yönetimi sorumlusu Carlos Novillo, yangının zirve noktasında olduğunu değerlendirerek, alevlerin itfaiye ekiplerinin "söndürme kapasitesini aştığını" söyledi.

Novillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu bölgede yangına doğrudan müdahale etmek mümkün değil, bu nedenle savunma önlemleri alınıyor" dedi.

Yaklaşık 25 bin kişi tahliye edildi, 20 bin kişiye evden çıkmama çağrısı yapıldı

Yangınlar nedeniyle Madrid yakınlarında çok sayıda yerleşim yeri için tahliye emri verildi. Madrid yetkilileri, yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve 20 binden fazla kişiye ise evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıldığını bildirdi. Yangının bugün öğleden sonraya kadar 30 kilometrekarelik alanı küle çevirdiği kaydedildi.

Yetkililer, Madrid yakınlarında birleşerek büyüyen orman yangınlarının komşu Avila ilindeki Burgohondo yangınıyla birleşerek daha büyük bir yangına dönüşmesinden endişe ediyor. Ekipler, yayılan alevlerle mücadele ederken İspanya genelinde onlarca yangın söndürme helikopteri ve diğer hava araçları görevlendirildi.

İspanyol yetkililerin son açıklamasına göre ülke genelindeki yangınlarla mücadelede 11 helikopter, 12 amfibi yangın söndürme uçağı ve 8 orman yangınlarıyla mücadele ekibi görev aldı. Açıklamada, yangınlarla mücadelede koordinasyon uçakları ile destek birimlerinin de görev aldığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ise yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla İspanya'ya 4 adet yangın söndürme uçağı gönderildiğini bildirdi.

Ülke genelinde bin 140 kilometrekarelik alan kül oldu

Madrid ve Avila bölgesindeki yangınlar nedeniyle ulusal acil durum ilan edilirken, ülkenin diğer bölgelerinde de 9 ciddi yangın daha devam etti. İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Sara Aagesen, ülkede bu yıl şimdiye kadar bin 140 kilometrekarelik alanın yandığını ve bunun 2025 yılının ilk yarısında yanan alanın 5 katından fazla olduğunu açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez, çarşamba günü siyasi partilere iklim değişikliğiyle mücadele konusunda anlaşma çağrısında bulundu. Sanchez, böyle bir anlaşmanın giderek yangınlara daha elverişli hale gelen iklim şartlarına uyum sağlanması açısıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

İspanya'nın son yıllarda yaz aylarında rekor sıcaklıklar ve giderek şiddetlenen orman yangınlarına maruz kaldığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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