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İspanya'da iki yüksek hızlı tren çarpıştı, ölü sayısı 30'a yükseldi

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İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Toledo'nun Urda belediyesinde çarpışması sonucu can kaybı 30'a yükseldi. Kazanın ardından Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki seferler askıya alınırken bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı trenin yerel saatle 08.54'te Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilindeki Urda Belediyesi'nde çarpıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Castilla La Mancha bölge yönetiminden yapılan açıklamada, kazada can kaybının 30'a yükseldiği ifade edildi. Renfe treninin Iryo trenine arkadan çarptığı öğrenilirken, Iryo treninin bazı vagonları şarampole yuvarlandı. Castilla La Mancha bölgesel hükümetinin sözcüsü Esther Padilla, Iryo treninde 1'i bebek olmak üzere 147 kişinin, Renfe'de ise 397 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi ile helikopter sevk edildi. Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki seferler askıya alındı. İspanyol medyası, kazanın muhtemel nedeninin sinyal verme ile ilgili insan hatası olabileceğini aktardı.

18 Ocak'ta İspanya'nın güneyinde iki trenin raydan çıkması sonucu da en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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