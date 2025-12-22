Haberler

İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi olarak bilinen oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, uyuşturucu için yer temin temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, gizli tanıkların ifadelerinde "uyuşturucu kullanılan" yer olarak geçen Etiler'deki "Kütüphane" isimli mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz da gözaltına alındı.

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi olan Umut Evirgen, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

ÜNLÜ İŞLETMECİ UMUT EVİRGEN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü soruşturma büyüyor. Son olarak oyuncu Alina Boz'un eşi ünlü işletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı. İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi olarak bilinen Evirgen'e yöneltilen suçlamanın "uyuşturucu için yer temin etmek" olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un başrol oynadığı "Palamut Zamanı" oyununun temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gözaltına alındı.

KÜTÜPHANE'NİN İŞLETME MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Uyuşturucu soruşturmasında yer alan "Kütüphane" adlı mekânın müdürü Ali Yaşar Koz da, gözaltına alındı. Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıklar, Etiler'de bulunan Kütüphane adlı gece kulübünde uyuşturucu kullanıldığını öne sürmüştü. İfadelerin ardından narkotik ekipleri, Evirgen'in sahibi olduğu Kütüphane'ye narkotik köpekleriyle birlikte baskın düzenlemişti.

ERSOY'DAN "SENİ KÜTÜPHANE'YE GÖTÜRECEĞİZ" ESPRİSİ

"Kütüphane", Mehmet Akif Ersoy'un, eski İletişim Başkanlığı çalışanı Furkan Torlak'a attığı mesajda, "Seni kütüphaneye götüreceğiz" esprisini yaptığı mekan olarak biliniyor.

