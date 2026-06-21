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Çorum'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Çorum'un İskilip ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Çankal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İskilip ilçesi İskilip-Çorum karayolu Kızılırmak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çankal idaresindeki 55ASD 359 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 06 FJU 61 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Çankal'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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