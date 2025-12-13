İSKİ çalışanından tepki çeken görüntüler: Önce boruyu kesti, sonra tamire geldi

Pendik'te bir İSKİ çalışanının, iddialara göre su borusunu bilinçli şekilde kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek için yeniden bölgeye geldiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, o anlar vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, olay mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine ekiplerin yönlendirilen adrese, iddiaya göre boruyu kesen aynı İSKİ çalışanının bu kez tamir yapmak için yeniden geldiği görüldü. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden olurken; olayın görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. - İSTANBUL