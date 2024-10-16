İskenderun Emniyeti Vatandaşlarla İstişarede Bulundu
İskenderun'da emniyet güçleri, vatandaşlarla bir araya gelerek asayiş sorunlarını ve taleplerini dinledi. İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in katıldığı ziyarette, çeşitli mahallelerden sakinlerle istişareler yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet teşkilatı, vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
İskenderun ilçesinde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, vatandaşlarla istişareleri sürdürüyor. İskenderun emniyet personelleri; Barıştepe, Esentepe, Buluttepe ve Kocatepe mahalleleri sakinleri ve muhtarlarıyla bir araya geldiler. Ziyaret İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve polis ekipleri katıldı. Ziyarette; polis ekipleri notlar alarak vatandaşların problemlerini dinlediler. - HATAY