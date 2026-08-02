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İskenderun’da vinç alevlere teslim oldu

İskenderun’da vinç alevlere teslim oldu
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Hatay’da alevlere teslim olan vinçteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'da alevlere teslim olan vinçteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Sanayi içerisinde vinç olarak kullanılan iş makinesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş makinesi zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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