Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 1 kilo 750 gram esrar ve 673 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda K.T. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo 750 gram esrar, 673 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da durumundan şüphelenerek durdurulan içerisinde K.T. ve E.K. adlı şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kilo 750 gram esrar, 673 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan K.T. ve E.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
