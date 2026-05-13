İskenderun'da trafik kazası: 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'de meydana geldi. Sokak kesişiminde hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı