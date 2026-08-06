İskenderun’da tırın lastiğinden alevler yükseldi
İskenderun-Payas yolunda seyir halindeki bir tırın lastiğinden alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan yangında can kaybı yaşanmazken, tırda hasar oluştu.
Hatay'da seyir halindeyken lastiğinden alevler yükselen tırdaki yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın; İskenderun - Payas yolu Yunus Emre Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki tırın lastiğinden alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması gerçekleştirilen yangında yır zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı