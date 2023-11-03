İskenderun'da Tabancayla Vurulan Şahsın Zanlısı Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahsın tabancayla vurularak öldürülmesi olayının zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahsın tabancayla vurularak öldürülmesi olayının zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki Mustafa E. isimli şahıs, tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olay üzerine çalışma yapan polis ekipleri, olayın şüphelisi Ş.İ. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak Ş.İ işlem yapılarak adli mercilere teslim edildi. - HATAY